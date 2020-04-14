  1. السياسة
١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٤ م

ظريف سيشارك في إجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

ظريف سيشارك في إجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

سيشارك وزير الخارجية محمد جواد ظريف في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني لدراسة آخر التطورات بمجال العلاقات الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سوف يشارك غدا الاربعاء بإجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية.

ومن المقرر أن تتناول هذه الجلسة آخر التطورات في مجال السياسة الخارجية.

رمز الخبر 1903373

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