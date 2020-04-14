ظريف سيشارك في إجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سوف يشارك غدا الاربعاء بإجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية.

ومن المقرر أن تتناول هذه الجلسة آخر التطورات في مجال السياسة الخارجية.