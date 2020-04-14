ظريف سيشارك في إجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سوف يشارك غدا الاربعاء بإجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية.
ومن المقرر أن تتناول هذه الجلسة آخر التطورات في مجال السياسة الخارجية.
سيشارك وزير الخارجية محمد جواد ظريف في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني لدراسة آخر التطورات بمجال العلاقات الخارجية.
وأفادت وكالة مهر للانباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سوف يشارك غدا الاربعاء بإجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية.
ومن المقرر أن تتناول هذه الجلسة آخر التطورات في مجال السياسة الخارجية.
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