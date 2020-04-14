لاريجاني يترأس جلسات مجلس الشوری الاسلامي بداية من الاسبوع القادم

وقال بزشكيان في مستهل الجلسة البرلمانية اليوم الثلاثاء: ان حالة لاريجاني الصحية جيدة.
واضاف: ان لاريجاني سيحضر ابتداء من الاسبوع المقبل الى مجلس الشورى الاسلامي.
وكان لاريجاني قد اصيب بفيروس كورونا نحو اسبوعين، وخضع للحجر الصحي المنزلي.
صرح نائب رئيس البرلمان الايراني مسعود بزشكيان بأن لاريجاني سيترأس الجلسات العلنية لمجلس الشورى الاسلامي بداية من الاسبوع القادم، اذ انه قد تماثل بالشفاء بعد اصابته بكورونا.
وقال بزشكيان في مستهل الجلسة البرلمانية اليوم الثلاثاء: ان حالة لاريجاني الصحية جيدة.
رمز الخبر 1903372
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