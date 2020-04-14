لاريجاني يترأس جلسات مجلس الشوری الاسلامي بداية من الاسبوع القادم

وقال بزشكيان في مستهل الجلسة البرلمانية اليوم الثلاثاء: ان حالة لاريجاني الصحية جيدة.

واضاف: ان لاريجاني سيحضر ابتداء من الاسبوع المقبل الى مجلس الشورى الاسلامي.

وكان لاريجاني قد اصيب بفيروس كورونا نحو اسبوعين، وخضع للحجر الصحي المنزلي.