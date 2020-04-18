طيران العدوان السعودي يشن غارات على محافظات يمنية

ففي محافظة مأرب شن طيران العدوان 14 غارة جوية، منها 8 غارات على مديرية صرواح و6 غارات على مديرية مجزر.

وفي صعدة شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر. أما في الجوف فشن غارة على مديرية خب والشعف.

وكان طيران العدوان شن أمس الجمعة نحو 27 غارة على مديريات صرواح ومجزر ومدغل في محافظة مأرب.

وفي محافظة الجوف شن 8 غارات على مديرية خب والشعف و3 غارات على مديرية الحزم.

وفي محافظة تعز استشهدت امرأة بنيران قناصة مرتزقة العدوان في مديرية الصلو.

تجدر الإشارة إلى أنه استشهد في الـ5 من أبريل الجاري مواطن إثر تعرضه لقذيفة أطلقها مرتزقة العدوان باتجاه حي السلال السكني في مديرية صالة.