منظمات حقوقية عربية ودولية تطالب السلطات البحرينية في الإفراج عن كافة معتقلي الرأي

وطالبت 67 منظمة حقوقية عربية ودولية -بينهم 18 منظمة تونسية- السلطات البحرينية بالاستجابة لدعوة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان فيما يخص معتقلي الرأي بالعمل على الإفراج الفوري عنهم، وباتخاذ إجراءات عاجلة ومماثلة لما تقوم بها الدول في هذا الإطار الإنساني وأن يكون ضمن خطتها العامة لمواجهة ومكافحة فايروس كورونا الإفراج عن السجناء، إذ أن السجون وأماكن الاحتجاز هي الأكثر عرضة للخطر من الأمراض المعدية وظروفها لا تسمح بالتباعد الجسدي ويستحيل على السجون المكتظة تطبيق توصيات وأرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذه الجائحة، لافتة إلى أنَّ سجون البحرين تعاني من الاكتظاظ بحسب تقارير رسمية، ومشيرة إلى السجل الثقيل للسلطات الأمنية في اعتماد الحرمان من العلاج كأحد وسائل التعذيب وهو ما نتج عنه تدني مستوى العناية الصحية في السجون إلى أدنى المستويات، ماينذر بكارثة ستطال السجناء لو بلغهم داء كوفيد-19.

*وفيما يلي نص البيان والمنظمات الموقعة:-*

*منظمات حقوقية: السجناء في البحرين لهم الحق في الحياة فلا تتركوهم عرضة لخطر جائحة كورونا*

تطالب 67 منظمة حقوقية موقعة على هذا البيان السلطات البحرينية إلى الاستجابة لدعوة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان فيما يخص معتقلي الرأي بالعمل على الإفراج الفوري عنهم، وباتخاذ إجراءات عاجلة ومماثلة لما تقوم بها الدول في هذا الإطار الإنساني وأن يكون ضمن خطتها العامة لمواجهة ومكافحة فايروس كورونا الإفراج عن السجناء، إذ أن السجون وأماكن الاحتجاز هي الأكثر عرضة للخطر من الأمراض المعدية وظروفها لا تسمح بالتباعد الجسدي ويستحيل على السجون المكتظة تطبيق توصيات وأرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذه الجائحة، وسجون البحرين تعاني من اكتظاظ بحسب تقارير رسمية، مشيرة إلى السجل الثقيل للسلطات الأمنية في اعتماد الحرمان من العلاج كأحد وسائل التعذيب وهو ما نتج عنه تدني مستوى العناية الصحية في السجون إلى أدنى المستويات، ماينذر بكارثة ستطال السجناء لو بلغهم داء كوفيد-19.

وكانت المفّوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت قد دعت بتاريخ ٢٥ مارس/آذار ٢٠٢٠ الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضمن الجهود الشاملة والمبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تهدف إلى صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون والمرافق المغلقة الأخرى، قد لاقت استجابة إنسانية سريعة وكبيرة من الدول والتي أفرجت عن الآلاف من السجناء والمحتجزين ضمن خطة مواجهة هذه الجائحة، ونالت هذه الدعوة والاستجابة لها تأييد من المنظمات الحقوقية، وكما تطرقت هذه الدعوة "إلى أوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقالت إن على الحكومات إطلاق سراح كل شخص ليس موقوفا على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي. وبعد إطلاق سراحهم، ينبغي أن يخضعوا إلى الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، للتحقق من خلوهم من الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها ومتابعة أوضاعهم الصحية".

وتضيف المنظمات: "إنَّ المسؤولية الإنسانية والقانونية على حكومة البحرين أن تضمن وتكفل الصحة للمواطنين والمقيميين بما فيهم السجناء وتوفير الحماية لهم جميعاً من الأمراض المعدية والأكثر فتكاً، وبحسب ما تنص عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المسماة بقواعد نيلسون مانديلا )، وإنَّ احتجاز أعداد هائلة من الأفراد يشكل عائقا كبيرا جداً أمام الرعاية الصحية في ظل انتشار وباء خطير مثل جائحة كورونا، والوقاية التي ينصح بها الأطباء وذوي الاختصاص تكون عبر التباعد الاجتماعي والجسدي وهذا لا يتحقق في السجون؛ لذا بات لزاماً على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وإطلاق سراح السجناء، والالتزام بواجباتها إزاء السجناء بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي "فإنَّ الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خطر محدق بالصحة العامة وضمان تقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها."

*المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان:*

1. منتدى البحرين لحقوق الإنسان

2. منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

3. معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان

4. مركز البحرين لحقوق الإنسان

5. الاتحاد العام التونسي للشغل

6. اللجنة العربية لحقوق الإنسان

7. المرصد المغربي للسجون

8. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

9. الإِتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

10. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

11. منظمة إعلام للسلام (MAP)

12. المركز العماني لحقوق الإنسان

13. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب

14. المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني – الكويت

15. لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية

16. شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان

17. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات / جمعية سويسرية

18. مركز تونس لحرية الصحافة

19. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

20. جمعية بيتي / تونس

21. ‏سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان

22. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

23. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

24. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

25. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان

26. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

27. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

28. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

29. جمعية النساء الديمقراطيات

30. ‏مجلس جنيف للحقوق والحريات

31. الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.

32. جمعية التضامن المدني التونسي.

33. الرابطة التونسية للتسامح

34. جمعية تأهيل المساجين بتونس

35. مركز التنمية البشرية – طرابلس/لبنان

36. المعهد التونسي للعلاقات الدولية

37. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

38. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

39. المركز اليمني لحقوق الإنسان

40. لجنة دعم الصحفيين

41. منظمة عدالة بلا حدود – بروكسل/بلجيكا

42. ‏معهد باريس الفرانكفوني للحريات

43. مركز بهجة الفؤاد للتأهيل/العراق

44. منظمة إنسان لحقوق الإنسان والسلام / ألمانيا

45. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي - لبنان

46. رابطة الحقوقيين اللبنانيون الديمقراطيون

47. منتدى عاصمة السلام

48. Legal Center For Dues

49. الكثبان

50. Nsan für menschenrechte UND FRIEDEN

51. مؤسسة خطوات بناء التنمية

52. منظمة يمن مزدهر للرعاية والتنمية

53. منظمة السلام والأمن الإجتماعي

54. مركز عين الإنسانية

55. منظمة دار السلام

56. منظمة زين العابدين الخيرية

57. اتحاد نقابات عمال وموظفي العاصمة صنعاء

58. منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني

59. منظمة الوقاية

60. منظمة أسطول للتنمية الإستراتيجية المستدامة

61. نقابة الطيارين والمهندسين الجويين اليمنيين

62. مؤسسة صدى الأحداث للإعلام والتنمية

63. International Pharmacetical Federation FIP

64. منظمة أنصار اليمن

65. Eye For Patient

66. منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

67. منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان