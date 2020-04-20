روحاني: أمن المنطقة لا يتحقق سوى عبر التعاون بين دول المنطقة نفسها

وصرح روحاني بأن إيران تأمل أن تتخذ دولة الكويت مواقف تجاه الممارسات الأمريكية الخاطئة في المنطقة.

وأكد أن العالم يعيش ظروفا قاسية وأنه يأمل من البعض إعادة النظر في الأخطاء السابقة وإرساء أدائهم بناء على الظروف الإنسانية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لأجل ضمان الأمن الاقليمي ومكافحة كورونا.

وأوضح حسن روحاني أنه بات لدى إيران تجربة جيدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأنهم مستعدون لنقل خبراتهم إلى الدول الصديقة كالكويت.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد قال إن بلاده مستعدة للحوار والتعاون مع دول الخليج الفارسي، دون أي شروط مسبقة، وعلى كافة المستويات.

وصرح موسوي: "من التطورات التي أفرزتها جائحة كورونا هي أنها قاربت من وجهات النظر بين البلدان وأعادت ترتيب الأولويات.. إيران على استعداد للحوار والتعاون مع دول الخليج الفارسي ، دون أي شروط مسبقة وعلى كافة المستويات".