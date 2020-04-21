القضاء الايراني يدرس إمكانية منح المزيد من الاجازات للسجناء

وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق منح الاجازات للسجناء في المستقبل، ان رئيس السلطة القضائية وجّه يوم السبت تعميما جديدا كلف فيه اكثر من 500 لجنة لدراسة ملفات جميع السجناء المشمولين بالاجازات.

واضاف، ان بعض هؤلاء السجناء شملهم الافراج المشروط وارجاء تنفيذ الحكم وغير ذلك حيث يتم في هذا الاطار رفع تقارير يومية الى رئيس السلطة القضائية.

واضاف، انه وفي اطار توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية سعت السلطة القضائية لتبديل التهديدات الناجمة عن فيروس كورونا الى فرص مثل تطوير المرافعة الالكترونية واطلاق منظومة لتسجيل العقود المالية واصدار الاحكام البديلة عن السجن وخفض اعداد السجناء في السجون وقوانين الوقاية من الجريمة.

واكد اهتمام السلطة القضائية البالغ في صون حقوق المواطنة واضاف، اننا نعتبر هذا الامر مسوؤلية لنا ولا نسعى وراء الشعارات واثارة الاجواء السياسية والاجتماعية.

واوضح بانه تم انجاز 4519 حالة تفتيش من قبل جهاز القضاء منها 2026 لمراكز الشرطة والاعتقال و 624 للسجون حيث جرى توبيخ 140 من الكوادر العاملة في هذه المؤسسات (لثبوت تقصيرهم).