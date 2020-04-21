ايران ... تسجيل 88 حالة وفاة جديدة جراء كورونا والمتعافين نحو 70 الف شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و297 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 84 الف و802 حالة في البلاد.

وبالاشارة الى تراجع عدد ضحايا هذا المرض قال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 88 شخص جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 5 الاف و297 شخصا.

وتابع: لحسن الحض لحد الآن قد تماثل 60 الف و965 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، فيما أن 3 الاف و375 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة./انتهى/