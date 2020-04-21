حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم تتجاوز حاجز 2.5 مليون حالة

وسجلت في العالم، حتى اليوم الثلاثاء، 2501898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد الذي يتسبب بمرض "COVID-19"، بما في ذلك 171735 وفاة (6.9%) و658561 حالة شفاء (26.3%).

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ792938 حالة، وكذلك الأولى من ناحية الوفيات جراء المرض بـ42518 حالة (5.4%)، بينما يبغ عدد المتعافين في البلاد 72389 شخصا (9.1%).

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بـ204178 حالة، فيما تأتي في الموقع الثالث من ناحية الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ21281 حالة (10.4%)، ووصلت حصيلة المتعافين فيها إلى 82514 شخصا (40.4%).

وتعد إيطاليا الدولة الثالثة في قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس بـ181228 حالة مسجلة، فيما تأتي في المرتبة الثانية من حيث حصيلة الوفيات بالعدوى بـ24114 حالة (13.3%)، ويبلغ عدد المتعافين في البلاد (27%).