"كورونا" ومسلسل الكذب الخليجي

وكالة مهر للأنباء - أعلنت دول مجلس تعاون الخليج الفارسي حصيلتها الخاصة بإصابات فيروس كورونا المستجد وحالات الوفاة، حيث إرتفع معدل الإصابات حتى اليوم إلى 132.000حالة إصابة بفيروس كورونا، كما إرتفعت حالات الوفاة إلى 654 وفقا من الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.

على الرغم من المساعدات الانسانية التي تقدمها بعض الدول إلى دول الخليج الفارسي مازال كورونا يجتاح هه الدول، إلا أن الإعلام الخليجي الرسمي يروّج لمؤامرات مرتبطة بفيروس كورونا، لحرف أنظار العالم عن سوء إدارتهم لأزمة كورونا.

حيث نقل عن وزارة الصحة الخليجية تسجيل 118.198 حالة إصابة بفيروس كورونا وقد إعترفت وزارة صحة خليجية بوفاة 626 شخصاً اثر كورونا، ولكن يعتقد المراقبون أن العدد الحقيقي أعلى بكثير من ذلك فبحسب وكالة رويترز، وإستناداً للأرقام الرسمية بدول الخليج الفارسي أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج تجاوز اليوم 200.000 وبلغ عدد الوفيات 939 حالة، وجاءت الإحصائيات وكالة رويتز على الشكل التالي:

حيث سجلت السعودية 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في السعودية إلى 78.000 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 425 حالة وفاة. وسجلت الإمارات إجمالي الإصابات 31.000 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 265 حالة وفاة. وسجلت قطر 1.993 إجمالي إصابات 48.000 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة. بينما سجلت الكويت 23.000 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 175 حالة وفاة.

كما نشرت عدة تقارير خليجية خلال الأيام الماضية، زعمت من خلالها أن إيران وراء تفشي الفيروس في دول الخليج الفارسي. ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا في الخليج الفارسي، نفت جميع هذه الدول وصول الفيروس إلى بلادها، رغم أن المستشفيات كانت مليئة بالمصابين.

إن النظام الخليجي يدرك أهمية إلقاء اللوم على ايران. فقد حاول الترويج لهذه الرواية بدءاً من قضايا الأمن القومي وضولاً إلى فيروس كورونا.

