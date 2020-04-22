مواجهة "كورونا"والالتزام بالإجراءات المطلوبة واجب

وفي كلمة له بمناسبة استقبال شهر رمضان حذر السيد نصر الله من التراخي في مواجهة الكورونا، مشدداً على ضرورة الاستمرار بهذه الإجراءات والصبر لنستطيع الانتصار على الفيروس.

واعتبر سماحته أن وضعنا في لبنان بمواجهة كورونا جيد، منوهاً بجهود الحكومة ووزارة الصحة والتزام الناس.

وحول الصيام في ظل أزمة كورونا لفت السيد نصر الله إلى أنه في الأسابيع الماضية جرت في بعض البلدان استفتاءات حول الصوم، ورأيت في بعض الأسئلة أن من يقف خلف من يسأل يسعى الى أن يحصل من المراجع الرسمية فتوى بعدم الصوم هذا العام، لكن هذا أمر غير متاح، وجاءت كل الفتاوى لتؤكد على أهمية فريضة الصيام.

وأضاف أن الفتوى العامة في شهر رمضان هي الصيام بمعزل عن المرض الوبائي إلا في حالات خاصة واستثنائية وعقلائية معروفة.‎

كما شدد على أن إطعام الطعام يوصلنا الى مفهوم كبير وعنوان استراتيجي مهم وهو ما يمكن أن نسميه اليوم "الأمن الغذائي". داعياً في هذا الأمر إلى عدم التصوير بأي شكل من الأشكال عند ارسال مساعدة غذائية أو أي مساعدة لعائلة معينة.

المصدر :العهد

/انتهى/