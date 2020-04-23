الخارجية الإيرانية تستدعي الراعي للمصالح الامريكية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" قال في تصريح له اليوم الخميس ردا على المضايقات والأعمال الاستفزازية للقوات الأمريكية في الخليج الفارسي: تم استدعاء السفير السويسري في طهران كراعي لمصالح امريكا الى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه تهديدات القوات الامريكية بمافيها التواجد غير الشرعي والإجراءات غير القانونية والمزعزعة للاستقرار لسلاح البحرية الامريكية بالقرب من المياه الشمالية للخليج الفارسي والساحل الإيراني .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المذكرة ذكرت الحكومة الامريكية بضرورة احترام القوانين الدولية للسلامة البحرية وحرية الملاحة من قبل جميع الأطراف، وحذرت من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبينما تدافع بقوة عن حقوقها البحرية، سترد وبشكل مناسب على أي تهديدات وإجراءات غير قانونية وعدوانية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان.

وصرح موسوي، بإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين التصريحات التهديدية والاستفزازية التي أدلى بها أمس رئيس الولايات المتحدة وتنصح السيد ترامب بأنه في الوضع الحالي، وتفشي كورونا في المنطقة والعالم، فانه من الأفضل وبدلا من المغامرة واسقاط التهم على الاخرين، اعادة الأسطول العسكري الى امريكا واستخدامه في المساعدة للسيطرة على هذا المرض المتفشي، الذي حول هذا البلد الى أكثر البلدان تلوثا في العالم. /انتهى/