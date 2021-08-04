الاخبار الاسرائيلية والسعودية حول السفن تمهّد لمغامرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي قال إن "قواتنا تساهم في تأمين حركة الملاحة، وتقدم المساعدة لتوفير أمن السفن التجارية، ولديها إشراف تام على التحركات المشبوهة وجاهزة للرد".

وأضاف شكارجي في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "الأخبار الصهيونية والسعودية حول زعزعة الأمن وقرصنة السفن تندرج ضمن التمهيد لمغامرة".

وبالتزامن، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنباء الحوادث الأمنية المتتالية للسفن في الخليج وبحر عُمان بأنها "مشبوهة".

وحذّر زاده من خلق أجواء لأغراض سياسية خاصة، كما أكد حرص طهران على إرساء الأمن وحفظ الاستقرار في الخليج وبحر عُمان وعلى المساعدة في حل مشاكل الملاحة بالتعاون مع دول المنطقة.

ويأتي ذلك عقب تقارير أولية نقلتها نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الثلاثاء، عن وقوع "حادث عسكري" قرب ميناء الفجيرة في الإمارات.

ونشر موقع "نيوز 24" الإسرائيلي، أن 4 سفن بالقرب من شواطئ دولة الإمارات أبلغت، عن فقدانها السيطرة بالقرب من جزيرة الفجيرة الاماراتية في خليج عُمان.

ويوم الجمعة الماضي، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن وزارة الدفاع البريطانية، معلومات عن مهاجمة سفينة إسرائيلية، قبالة خليج عُمان، حيث اتهمت بريطانيا وأميركا و"إسرائيل" إيران بالضلوع في الاستهداف./انتهى/