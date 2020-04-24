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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٣٦ م

الرئيس الايراني: يتعين على جميع الأجهزة التعاون لتطوير الحكومة الإلكترونية

الرئيس الايراني: يتعين على جميع الأجهزة التعاون لتطوير الحكومة الإلكترونية

دعا الرئيس الايراني حسن روحاني، جميع الأجهزة الى التعاون في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، وأكد أن "تطوير الحكومة الإلكترونية هو ضرورة حيوية للبلد، ويمكن رؤية الحاجة اليها كل يوم في نشاط الاجهزة المختلفة".

واشاد الرئيس حسن روحاني في حوار اليوم (الجمعة) مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد اذري جهرمي ، بجهود جميع موظفي ومديري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد البنية التحتية من أجل تطوير ورفع كفاءة الحكومة الإلكترونية في البلاد ، مشددا على الحاجة إلى مزيد من التعاون بين جميع الاجهزة في تطوير هذا الامر .

واكد روحاني على أن جميع الاجهزة ملزمة بالتعاون أكثر فأكثر في تطوير الحكومة الإلكترونية في البلاد ، وقال: "إن تطوير الحكومة الإلكترونية هو ضرورة حيوية للبلد ، ويمكن رؤيتها كل يوم في نشاط مختلف الاجهزة .

واشار الرئيس روحاني إلى ضرورة العمل من أجل التطوير الشامل للحكومة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد ، واعتبر ان دفع 17 مليون قرض دون مراجعة البنوك بأنه اختبار رئيسي لكفاءة الحكومة الإلكترونية وجهوزية البنية التحتية.

ولفت روحاني أيضاً إلى اهمية زيادة سرعة الإنترنت ، وقال ان حياة المواطنين باتت متشابكة و متصلة بالفضاء السيبراني ، ويجب أن نولي العناية اللازمة في هذا الصدد".
بدوره قدم وزير الاتصالات تقريراً عن الخطط والجهود المبذولة لمواصلة تطوير البنية التحتية لجعل الحكومة الإلكترونية أكثر كفاءة ، وزيادة سرعة الإنترنت وزيادة تقديم الخدمات للجمهور في هذا المجال.

رمز الخبر 1903587

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