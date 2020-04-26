الخطوة الأمريكية في تكميم أفواه المعارضة انتهاكاً سافراً للنظام الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الايرانية غردت في حسابها على موقع تويتر: أن الجمهورية الاسلامية في ايران تدين بشدة قرار الخزانة الامريكية في حجب نطاق الانترنت عن المواقع الاعلامية الايرانية على هذه الشبكة، وهذا الاجراء يناهض المنشور العالمي لحقوق الانسان وحرية التعبير.

وأضاف الجهاز الدبلوماسي الايراني: أن الخطوة الأمريكية في تكميم أفواه التيارات الإعلامية المنتقدة، تعد انتهاكا سافرا للنظام الدولي.

والجدير بالذكر أنه سبق وتم حجب نطاق ""com على شبكة الانترنت عن بعض المواقع الاعلامية التابعة للجمهورية الاسلامية كوكالة انباء فارس وصحيفة ايران، وذلك بايعاز من وزارة الخزانة الامريكية.