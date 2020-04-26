  1. السياسة
٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:٥١ م

مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش يزور عمليات صنع مدمرة "دماوند"

مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش يزور عمليات صنع مدمرة "دماوند"

أجرى مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري زيارة لمجموعة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية في ميناء "أنزلي" شمال ايران واطلع عن كثب على مراحل صنع مدمرة "دماوند".

وتقدم سياري بالشكر والتقدير لجميع العالمين ووالأخصائيين في مجموعة الصناعات البحرية في ميناء "أنزلي" شمال ايران، وقال أنه ببركة الثورة الاسلامية وجهود أبناء الوطن والخبراء والعاملين في منظمة الصناعات البحرية الرامية الى تلبية إحتياجات القوات المسلحة الايرانية، نتمكن حاليا من الدفاع عن مصالحنا بجدارة في المياه الحرة.

وأشار سياري أن هذا التطور قد حصل تحت وطئة العقوبات على البلاد، ما يجعلنا نؤمن بأننا قادرون على ان نحصل على ما نشاء، وما نمتلكه في الصناعات البحرية هو نتيجة الثقة بالنفس لدى الشباب والخبراء في هذه المنظمة.

وخلال الزيارة قدم رئيس منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع، تقريراً عن أنشطة ومشاريع منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع.

ويذكر ان مدمرة دماوند التي تم تطويرها مقارنة بالنسخة السابقة سوف تطلق عن قريب في مياه بحر قزوين، حاملة علم الجمهورية الاسلامية./انتهى/.

رمز الخبر 1903627

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 12 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي