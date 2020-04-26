مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش يزور عمليات صنع مدمرة "دماوند"

وتقدم سياري بالشكر والتقدير لجميع العالمين ووالأخصائيين في مجموعة الصناعات البحرية في ميناء "أنزلي" شمال ايران، وقال أنه ببركة الثورة الاسلامية وجهود أبناء الوطن والخبراء والعاملين في منظمة الصناعات البحرية الرامية الى تلبية إحتياجات القوات المسلحة الايرانية، نتمكن حاليا من الدفاع عن مصالحنا بجدارة في المياه الحرة.

وأشار سياري أن هذا التطور قد حصل تحت وطئة العقوبات على البلاد، ما يجعلنا نؤمن بأننا قادرون على ان نحصل على ما نشاء، وما نمتلكه في الصناعات البحرية هو نتيجة الثقة بالنفس لدى الشباب والخبراء في هذه المنظمة.

وخلال الزيارة قدم رئيس منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع، تقريراً عن أنشطة ومشاريع منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع.

ويذكر ان مدمرة دماوند التي تم تطويرها مقارنة بالنسخة السابقة سوف تطلق عن قريب في مياه بحر قزوين، حاملة علم الجمهورية الاسلامية./انتهى/.