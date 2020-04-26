من الضروري الحفاظ على روح التصدي والهجوم في مواجهة كورونا

وصرح قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري في حديث لمراسل وكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق ببرامج ومخططات هذه القوة لتحقيق شعار "قفزة الانتاج" الذي أعلنه قائد الثورة الاسلامية لهذا العام، صرح: بما أن مسؤولية انتاج المعدات الدفاعية قد خولت من قبل القائد العام للقوات المسلحة الايرانية الى وزارة الدفاع، لذلك ليس هناك دورا كبيرا لنا في مجال انتاج هذه المعدات، بل أن نشاطاتنا تأتي في مجال انتاج المعدات البحثية ومركز الابحاث التابع لقوتنا يعمل بهذا الصدد، ونأمل بأن نتمكن من قطع خطوة بنائة بالتعاون مع الشركات المعرفية لتحقيق شعار "قفزة الانتاج".

وفيما يتعلق بإمكانية التغلب على فيروس كورونا في ظل العقوبات الامريكية المفروضة على ايران، صرح حيدري: لبحث إمكانية التغلب على هذه الجائحة يجب أن نراجع اسباب نجاحنا في الحرب المفروضة على ايران، حيث سنجد أن السبب الاساس هو منهج الالتفاف والتمحور حول ولاية الفقيه لدى القوات المسلحة، والان ايضا على ضوء الثقة بالله والإمتثال بأوامر قائد الثورة الاسلامية حققنا نجاحات في مجال الحرب ضد كورونا وكنا لحد الان من الرواد في هذا المجال.

وأضاف العميد حيدري: لا اقول أننا كرّسنا جميع طاقاتنا من أجل مكافحة كورونا، لكن قمنا بتوظيف قسم كبير من إمكانياتنا في هذا المجال، لأن خدمة الشعب واجب لنا ونسعى كل السعي من أجل الحفاظ على روح التصدي والهجوم في مواجهة فيروس كورونا، واي إنجاز سيتحقق في المستقبل في هذا المجال سوف نقدمه بإخلاص./انتهى/.