الصين تصادر عشرات الملايين من الكمامات الطبية بعد شكاوى دولية

وصرح نائب رئيس إدارة الدولة لتنظيم السوق قان لين، يوم الأحد أن بكين تعزز جهودها لمحاربة الإنتاج والبيع غير القانوني لمستلزمات الوقاية الشخصية، مشيرا إلى أنه حتى الجمعة الماضي تم تفتيش نحو 16 مليون شركة ومصادرة أكثر من 89 مليون كمامة و418 ألف قطعة أخرى من مستلزمات الحماية الشخصية رديئة الصنع.

وأكد المسؤول مصادرة أدوات تطهير مزيفة تزيد قيمتها عن 7.6 مليون يوان (حوالي 1.07 مليون دولار أميركي).

وفي محاولة للتخلص من المنتجات الرديئة، أصدرت الصين السبت قواعد جديدة تفرض أن تلبي الكمامات الطبية وغيرها معايير الجودة الوطنية والدولية، ملزمة المصدرين بتقديم تصريح خطي يفيد بأن منتجاتهم تلبي متطلبات السلامة المعتمدة في الدول المصدرة إليها.

المصدر: وكالات