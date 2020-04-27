ايران ... الإصابات الجديدة بكورونا تقل عن الف شخص والمتعافين نحو 80 الف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الإثنين، انه وفقا لحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 991 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 91 الف و472 حالة في البلاد.

وبالاشارة الى تراجع عدد ضحايا هذا المرض قال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 91 شخص جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 5 الاف و806 شخصا.

وتابع: لحسن الحظ لحد الآن قد تماثل 70 الف و933 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، وأنه لحد الان قد خضع 432 الف 329 شخصا لفحص كورونا./انتهى/.