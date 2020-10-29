  1. المجتمع
٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٢٩ م

تسجيل 8293 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 399 شخصا

تسجيل 8293 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 399 شخصا

صرحت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية "سيما سادات لاري" بان عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 8293 والوفيات 399 خلال الساعات الـ 24 الماضية، واشارت الى ان العدد الاجمالي للمصابين بلغ لغاية الان 596941 والمتعافين 472598 والمتوفين 34113 شخصا.

وقالت لاري اليوم الخميس في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 8293 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 596941 من ضمنهم 5055 في حالة حرجة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 472598 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 399 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 34113 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 4 ملايين و 857 الفا و 392 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت: ان محافظات هرمزكان وفارس وكلستان وسيستان وبلوجستان هي الان في الحالتين البرتقالية والصفراء فيما بقية المحافظات هي في الحالة الحمراء.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1908982

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي