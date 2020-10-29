تسجيل 8293 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 399 شخصا

وقالت لاري اليوم الخميس في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 8293 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 596941 من ضمنهم 5055 في حالة حرجة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 472598 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 399 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 34113 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 4 ملايين و 857 الفا و 392 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت: ان محافظات هرمزكان وفارس وكلستان وسيستان وبلوجستان هي الان في الحالتين البرتقالية والصفراء فيما بقية المحافظات هي في الحالة الحمراء.

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