الرئيس روحاني يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه الصيني والكرواتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تبادل الرئيسان الإيراني حسن روحاني والصيني شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مشاعر المواساة والتضامن بوفاة العديد من مواطني البلدين إثر الإصابة بكورونا.

وأعربا عن أملهما في تحقيق النجاح في السيطرة على إنتشار هذا الوباء، مؤكدين تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وبكين في القطاع الصحي من أجل مكافحة كورونا وتبادل الخبرات والإنجازات البحثية لخبراء البلدين في هذا الصدد.

ووصف الجانبان العلاقات بين إيران والصين بأنها "إستراتيجية وخاصة"، والعلاقات التجارية الشاملة بين البلدين بـ"الباعثة على الأمل"، متطلعين الى تعزيز العلاقات أكثر من أي وقت مضى من خلال إدخال الإتفاقات الثنائية والمشاريع المشتركة للبنية التحتية حيز التنفيذ.

ودعا رئيسا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في إطار مشروع طريق الحرير متعدد الأطراف، وشددا على الحاجة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في هذا الإطار في غرب آسيا.

وثمن الرئيس روحاني موقف الحكومة الصينية من الحظر الأمريكي الجائر وغير القانوني، مصرحا: "إن عالم اليوم بات يعاني من ظروف يحتاج فيها الجميع إلى مساعدة بعضهم الآخر، لكن بعض لا زالو مستمرين في ارتكاب التصرفات اللا إنسانية المتمثلة في فرض الحظر اللا قانوني والمعادي للبشرية" وأعرب عن أمله في أن نشهد عالما خاليا من الحظر بفضل جهود بعض الدول كالصين.

وأشار الى التدخلات الأميركية في المنطقة، واصفا هذه الإجراءات بأنها تقوض الأمن والسلام والإستقرار في المنطقة وأضاف، ان أمن المنطقة والممرات المائية مهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية، ولكن مع الأسف، المغامرات الأميركية قد تؤدي الى المساس بالإستقرار في منطقة الخليج الفارسي.

هذا وخلال محادثة هاتفية اليوم الاثنين، شدد رئيسا إيران وكرواتيا على الحاجة إلى تطوير وتعميق العلاقات والتعاون، وشددا على ضرورة أن تعمل جميع الدول معًا لمكافحة فيروس كورونا، الذي استهدف جميع الدول في العالم تقريبًا.

كما أعرب رئيسا إيران وكرواتيا عن تعازيهما لشعب البلدين في الظروف الصعبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعوا إلى تبادل الخبرات والقدرات لمكافحة هذا الوباء.

واشار الرئيس روحاني الى سلوكيات اميركا غير القانونية وغير المنطقية واللاانسانية في الخروج من الاتفاق النووي وفرض الحظر والضغوط القصوى ضد الشعب الايراني واضاف، ان استمرار هذه السلوكيات يعد عملا لاانسانيا، وان ايران تتوقع من الدول الاوروبية التصدي لهذه السلوكيات واتخاذ مواقف جادة تجاهها.

من جانبه اشار الرئيس الكرواتي الى العلاقات الجيدة بين البلدين واهمية تطوير وتعميق العلاقات مع ايران وقال، ان ايران بصفتها دولة ذات حضارة عريقة ومكانة ممتازة في المنطقة تحظى باهمية خاصة لكرواتيا.

واعتبر ميلانوفيتش، الخطوة التي اقدمت عليها اميركا في زيادة الضغوط والحظر ضد ايران في هذه الظروف الصعبة بانها لاانسانية وخاطئة./انتهى/