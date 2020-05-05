تصدير أول شحنة تحتوي على 40 الف عدة تشخيص كورونا إيرانية الصنع الى المانيا

وصرح "باشا فرخ زاد" مسؤول القسم التجاري في الشركة المعرفية المنتجة لعُدد تشخيص كورونا (كيت) لمراسلة وكالة مهر للأنباء، أنه لحد الان تم تصدير منتجات هذه الشركة الى 25 بلد وهناك طلبات من 40 بلد لعُدد تشخيص كورونا التي ننتجها، ومن المقرر أن يتم اليوم شحن 40 الف عدة تشخيص كورونا من نوع "Serology" ليتم تصديرها الى المانيا، بناءا على طلب شركة المانية.

وأوضح أن هذه الشركة تنتج نوعين من عُدد تشخيص كورونا، وهي النوع الاول التي تعمل على اساس مصل الدم (Serology) والاخرى على أساس الجزيئيات، قائلا: حاليا لا نصدر النوع الثاني، ونركز على سد الحاجة الداخلية اليها، لكن يمكننا أن نصدر النوع الاول نظرا لفائض الانتاج لدينا والحصول على رخصة تصديرها.

وأضاف: نقوم حاليا بعقد صفقات مع عدد من الدول، كتركيا والبرازيل والاكوادرو ونتطلع الى تصدير هذا المنتج بأعداد تفوق المليون.

واشار أن هذا الاسبوع أو الاسبوع اقادم سنقوم بتصدير حزمة اخرى من المنتج المذكور الى تركيا./انتهى/.