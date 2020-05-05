ايران واليابان تؤكدان على ضرورة التعاون لمكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس الايراني حسن روحاني تحدث اليوم الثلاثاء عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، حيث أشار الى ضرورة التعاون العالمي من أجل مواجهة فيروس كورونا، كما أكد الجانبان على ضرورة التعاون ومشاركة التجارب والخبرات بين البلدين.

كما أكد روحاني وآبي على ضرورة اقرار السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومواصلة المشاورات الثنائية في هذا المجال.

ووجه الرئيس الايراني الشكر والتقدير للحكومة اليابانية لمساعداتها الانسانية لايران في مواجهة فيروس كورونا وقال، للاسف ان الحظر الاميركي اللاقانوني قد تم تصعيده في ظروف مكافحة كورونا الصعبة وتداعياتها الاقتصادية القاسية جدا.

وصرح بانه ومن اجل الخلاص من هذه الجائحة المتفشية في العالم لا سبيل سوى التعاون بين جميع الدول واضاف، اننا ومع تصعيد الحظر الاميركي الظالم واللاانساني ضد ايران اليوم نواجه مشاكل كثيرة في مجال المعدات الطبية وتوفير المواد الغذائية.

ولفت الى ان التعاون بين الحكومتين الايرانية واليابانية في هذه الظروف الصعبة سيبقى عالقا في الذاكرة التاريخية للشعبين واضاف، اننا نثمن دوما المشاورات والحوارات المشتركة بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد الرئيس روحاني ضرورة مواصلة بذل الجهود لخفض التوتر في المنطقة والعالم واضاف، للاسف اننا شهدنا خلال الاسابيع الاخيرة اثارة التوتر من قبل اميركا في العراق ومنطقة الخليج الفارسي، هذا في الوقت الذي كان بدء التوترات في المنطقة من جانب اميركا على الدوام.

وفي الرد على مزاعم اميركا بانها على استعداد لمساعدة ايران في مواجهة فيروس كورونا قال، ان كان الاميركيون صادقين في ظروف كورونا هذه ويريدون القيام بخطوة ما (في هذا السياق)، فان السبيل الوحيد لذلك هو انهاء الحظر غير القانوني المفروض على ايران.

طوكيو ترفض تشديد الحظر الامريكي ضد ايران

وبدوره أكد رئيس الوزراء الياباني على ضرورة التعاون الدولي من أجل تجاوز جائحة كورونا والازمة الاقتصادية العالمية الناجمة عنها، معربا عن قلقه جراء استمرار التصعيد في الشرق الاوسط، معتبرا ان ارساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة حاجة ملحة.

واعتبر آبي ايران ذات دورا بناءا ومؤثرا في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة، قائلا: طوكيو ستستمر في السعي والتعاون مع طهران في هذا المجال.

ووصف الاخير الإجراءات الامريكية في تعزيز الحظر والعقوبات ضد ايران في ظل جائحة كورونا العالمية أمرا مرفوضا، كما أضاف أن على جميع الدول أن تجعل الإجراءات الانسانية ضمن جدول اعمالها في هذه الظروف./انتهى/.