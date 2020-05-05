  1. الإقتصاد
٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م

مشاريع النفط التنموية جارية دون توقف في ايران

مشاريع النفط التنموية جارية دون توقف في ايران

أعلنت شركة النفط الوطنية في ايران عن تنفيذ مشاريع تنموية في مجال النفط دون توقف رغم كورونا.

أفاد المدير التنفيذي لشركة الحفر الوطنية الايرانية عبدالله موسوي في تصريح يوم الاثنين، أن تنفيذ المشاريع التنموية بصناعة النفط جار دون توقف رغم الاجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف: في سبيل المثال تم ابرام عقد بقيمة 60 مليون دولار  لتطوير حقلي "سبهر" و"جفير" (جنوب غرب).

وأشار الى أن العقد تم إبرامه بين شركة الحفر الوطنية وشركة محلية، حيث إن دور الشركة الوطنية يشمل عمليات حفر الابار التطويرية وتقديم الخدمات الهندسية.

وبيّن أن تنفيذ المشاريع يمضي قدما وفق البرامج المعتمدة ولاتوجد نية لاعادة هيكلة القوى العاملة في الشركات.

رمز الخبر 1903869

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