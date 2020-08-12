إرتفاع معدل انتاج الكهرباء الحرارية بمقدار 7500 ميغاواط

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مدير مشاريع الطاقة في شركة الكهرباء الوطنية الايرانية " حميد سرداري" أعلن اليوم الاربعاء في تصريح صحفي، انه بتدشين هذه المشاريع سيتم توفير 12 مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

و قال ان هناك محطات قيد الإنشاء لانتاج 384 ميغاواط من الطاقة المتجددة وتشير الأرقام في هذا المجال إلى أن 44 بالمائة من محطات الطاقة المتجددة في البلاد تعمل بالطاقة الشمسية، و 34 بالمائة تعمل بطاقة الرياح و 12 بالمائة بالطاقة المائية الصغيرة و 2 بالمائة تعمل بواسطة إعادة التدوير الحراري .

وبين ايضا ان تشغيل محطات الطاقة المتجددة ساهم في انخفاض خسائر شبكات الكهرباء بمقدار 459 مليون كيلوواط في الساعة و عدم انبعاث أكثر من 18 الف طن من الملوثات المحلية.

يذكر ان ايران تسعى إلى تحقيق مشاريع في مجال انتاج الطاقة في إطار جهود رامية إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة نظرا لاحتوائها على تضاريس ملائمة لهذا النوع من الطاقة وفي ظل هذه السياسة، اتخذت خلال السنوات الماضية تدابير لزيادة قدرة انتاج الطاقة عبر مصادر مثل الرياح والطاقة الشمسية.

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