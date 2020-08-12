  1. الإقتصاد
١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٣ م

إرتفاع معدل انتاج الكهرباء الحرارية بمقدار 7500 ميغاواط

إرتفاع معدل انتاج الكهرباء الحرارية بمقدار 7500 ميغاواط

صرح مدير مشاريع الطاقة في شركة الكهرباء الوطنية الايرانية، أنه تم وضع خطط لتدشين 46 محطة انتاج للطاقة الحرارية، بمعدل 7500 ميغاواط، وذلك لزیادة حجم انتاج الكهرباء وتوفير 12 مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مدير مشاريع الطاقة في شركة الكهرباء الوطنية الايرانية " حميد سرداري" أعلن اليوم الاربعاء في تصريح صحفي، انه بتدشين هذه المشاريع سيتم توفير 12 مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

و قال ان هناك محطات قيد الإنشاء لانتاج 384 ميغاواط من الطاقة المتجددة وتشير الأرقام في هذا المجال إلى أن 44 بالمائة من محطات الطاقة المتجددة في البلاد تعمل بالطاقة الشمسية، و 34 بالمائة تعمل بطاقة الرياح  و 12 بالمائة بالطاقة المائية الصغيرة  و 2 بالمائة تعمل بواسطة إعادة التدوير الحراري .

وبين ايضا ان تشغيل محطات الطاقة المتجددة ساهم  في انخفاض خسائر شبكات الكهرباء بمقدار 459 مليون كيلوواط في الساعة و عدم انبعاث أكثر من 18 الف طن من الملوثات المحلية.

يذكر ان ايران تسعى إلى تحقيق مشاريع في مجال انتاج الطاقة في إطار جهود رامية إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة نظرا لاحتوائها على تضاريس ملائمة لهذا النوع من الطاقة وفي ظل هذه السياسة، اتخذت خلال السنوات الماضية تدابير لزيادة قدرة انتاج الطاقة عبر مصادر مثل الرياح والطاقة الشمسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1906508

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