أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 6 مايو/ايار 2020

اطلاعات..

رئيس وزراء اليابان .. ايران ركن اساسي في المنطقة وتصعيد الحظر ضدها مرفوض.

جوان ..

السيد حسن نصر الله ...( اعتبار حزب الله تنظيما ارهابيا حرب تشنها امريكا والكيان الصهيوني على المقاومة ).

ارمان ملي..

العراق يسعي لشراء منظومة اس 400 الصاروخية للدفاع الجوي من روسيا .

آفتاب يزد...

الرئيس الفنزويلي يعلن عن اعتقال امريكيين اثنين ضمن مجموعة مرتزقة حاولت التسلل الی فنزويلا.

افكار ..

الوزير ظريف... الاتفاق النووي هو جزء من القرار الدولي رقم 2231 .

مردم سالاري ..

دبلوماسيون اوروبيون ... امريكا تواجه طريقا مسدودا في مسار تفعيل آلية الزناد ضد ايران.

حمايت ..

قيادة القوات المسلحة العراقية تصدر تعليمات بشن عمليات شاملة ضد فلول داعش.

رسالت ...

الرئیس بشار الاسد .. سوريا تواجه تحديات فيروس كورونا والحظر في نفس الوقت .

عصر ايرانيان ..

لبنان يشكر ايران على ارسالها اجهزة تنفس اصطناعي للقطاع الطبي بلبنان لمواجهة كورونا .

قدس..

سياسة البيت الابيض مقابل كورونا تدور حول محور التكتم والترويع من الصين .

ايران ..

منظمة مراقبة حقوق الانسان تكشف عن ايجاد داعش مقابر جماعية بواد بسوريا.

كيهان ..

الرئيس الافغاني يدعو حركة عدم الانحياز للتوسط لوقف اطلاق النار مع طالبان .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها الذي يحمل عنوانه تساؤلا يقول "لماذا اعتبرت المانيا حزب الله تنظيما ارهابيا " وبعد استعراضها لدور حزب الله لبنان في القضاء على الارهاب بالمنطقة ولثقله في المعادلات الاقليمية ..

"الانتقام من حزب الله لبنان هو الحافز الرئيسي الكامن وراء هذا التكالب الغربي على وضع اسمه في قائمة التنظيمات الارهابية"

ففوز حزب الله في الانتخابات البرلمانية بلبنان ضاعف من حقد وغضب القوى الغربية على حزب الله خاصة بعد الدور الرئيسي الذي قام به في تحطيم عظام الإرهاب المدعوم امريكيا وصهيونيا ورجعيا في سوريا.

سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان "معاناة الامركيين من العنف وكورونا وتقاعس المسؤولين " سلطت صحيفة سياست روز الضوء على الاجواء التي يعيشها الشعب الامريكي مع تفاقم الجرائم السلحة والعنف وتفشي فيروس كورونا وكل ذلك وسط لامبالاة وتقاعس ادارة ترامب .

وجاء في الصحيفة ..

"امريكا التي تدعي كونها قوة عظمى تعاني من اوضاع داخلية مزرية, حيث تعصف الجريمة وفيروس كورونا بالمجتمع الامريكي"

وفي الوقت الذي تتصرف فيه الادارة الامريكية بنوع من اللامبالاة مكتفية بتوجيه اتهامات لهذا البلد او ذاك لتنصل من مسؤولياتها الداخلية, الامر الذي بات يطرح مخاوف داخلية جدية من احتمال تفكك الولايات التي لم تعد متحدة في الواقع .

ارمان ملي ..

نشرت صحيفة ارمان ملي تقريرا بعنوان ( استمرار الاضطرابات بكشمير) جاء فيه ...

"تتسع دائرة الاضطرابات في كشمير ذات الاغلبية السكانية المسلمة في الهند مع تصعيد السلطات لاجراءاتها القمعية ضد المسلمين "

وهي اجراءات تتخفى خلف اجراءات احترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا لتشديد القبضة على المسلمين خاصة بعد احتجاجات المسلمين الهنود على قانون المواطنة العنصري الجديد .

الهند اتهمت باكستان بدعم جماعات انفصالية بكشمير وفي الوقت الذي تؤكد باكستان فيه ان قمع السلطات الهندية وراء الاضطرابات في الجانب الهندي من كشمير.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان ( محور قوة واقتدار امريكا مجرد مزحة ) ..

"الفشل الامريكي الذريع في مواجهة كورونا اثبت مدى هشاشة وضعف واهتزاز اسس بلد يعتبر نفسه قوة عظمى في العالم "

ففيروس كورونا لوحده فجر خلافات حادة بين الولايات الامريكية والى حد مطالبة بعض الولايات بالاستقلال, كما ادت فوضى التعامل مع هذا الفيروس الى خروج مسلحين للشوارع متحديا الاجراءات الصحية الاحترازية كما كشف الفيروس عن مدى ضعف النظام الصحي في امريكا.

والواقع هو ان كورونا لوحده بات يطرح احتمال تفكك الولايات المتحدة مع تنامي التيارات الانفصالية في العديد من الولايات الرئيسية وعلى رأسها ولاية كاليفورنيا.

حمايت

حمل مقال نشرته صحيفة حمايت حول الاوضاع في شبه القارة الهندية عنوان "تحذيرات هندية لباكستان" جاء فيه..

"هناك تصعيد وتسخين في اجواء العلاقات بين الهند وباكستان خاصة بعد توجيه رئيس الاركان الهندي تهديدات مباشرة لاسلام ابا"

فهذا المسؤول العسكري الهندي اتهم باكستان بالوقوف وراء الاضطرابات الاخيرة في الجزء الخاضع للهند من كشمير ملوحا برد حازم, وازاء ذلك نفت باكستان الاتهام محملة الاجراءات القمعية الهندية ضد المسلمين مسؤولية ما يجري بكشمير.

والواقع هو ان تبادل الاتهامات بين الجانبين في هذا الشأن ليس بالامر الجديد ابدا الا ان أية اجواء تصعيد كهذه والتي رافقها مؤخرا اشتباكات حدودية يطرح احتمال اندلاع حرب اخرى قد لا تبقى تقليدية بالضرورة في نهاية المطاف .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا حول ( فضح ادلة تواطؤ الكيان الصهيوني وترامب بانتخابات 2016 )

وجاء في التقرير ..

"نشرت الشرطة الفدرالية الامريكية وثائقا تثبت قيام الكيان الصهيوني بدور مهم في ضمان وصول ترامب للبيت الابيض"

الوثائق تتحدث عن تعاون وتنسيق بين فريق ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية عام 2016 وبين مسؤولين صهاينة تضمن تقديم تل ابيب لمعلومات مهمة لفريق ترامب ساهمت في تحديد مسار الانتخابات لصالحه.