  1. السياسة
٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٥٢ ص

السيد عمار الحكيم يبارك لحكومة الكاظمي واصفاً مهمتها بالجسيمة

السيد عمار الحكيم يبارك لحكومة الكاظمي واصفاً مهمتها بالجسيمة

هنأ رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيلها ثقة البرلمان داعيا اياها للالتزام بما ألزمت به نفسها في برنامجها الحكومي.

وقال السيد الحكيم في بيان له، الاربعاء: "نبارك لحكومة الكاظمي نيلها ثقة مجلس النواب العراقي متمنين لها التوفيق والنجاح في مهمتها الجسيمة".

ودعا الحكومة الجديدة "للالتزام بما ألزمت به نفسها في برنامجها الحكومي، والتهيئة لانتخابات مبكرة تتسم بالشفافية والنزاهة كما اوصت المرجعية الدينية العليا، وملامسة هموم المواطنين لاسيما المتظاهرين السلميين وتحقيق مطالبهم المشروعة، وإيجاد الحلول السريعة للأزمة الاقتصادية ومكافحة وباء كورونا وتعميد اسس علاقات متوازنة محليا واقليميا ودوليا".

ودعا السيد الحكيم "القوى السياسية لبذل قصارى جهدها في دعم الحكومة ورص الصفوف لمواجهة التحديات الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، كما نأمل الإسراع بإكمال الكابينة الحكومية".

رمز الخبر 1903918

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