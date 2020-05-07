تشخيص إصابة بكورونا داخل البيت الأبيض وبيان رسمي يكشف عن صحة ترامب

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع قوله إن الفيروس التاجي أصاب أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض والتي تعمل على التواصل الوثيق مع الرئيس وعائلته.

وتابع المصدر أن ترامب أعرب عن أسفه الشديد إزاء تشخيص إصابة هذا العنصر وخضع مرة أخرى لفحص كورونا.

وأصدر نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، بيانا أكد فيه صحة هذه الأنباء وذكر أن نتاج فحص ترامب ونائب الرئيس مايك بينس جاءت سلبية.

وأفادت "سي إن إن"، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن ترامب وبينس والمسؤولين الكبار المخالطين معهما يخضعون لفحص كورونا أسبوعيا.

المصدر: سي إن إن