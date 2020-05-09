ظريف یبعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

و أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في تغريدة على صفحته على تويتر مساء اليوم الجمعة الى رسالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .

وكتب موسوي ان محمد جواد ظريف اليوم الجمعة تطرق في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة الى نقاط مهمة عن الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، والحظر الأحادي الجانب ضد إيران والانتهاكات الجسيمة والمتكررة والمستمرة لميثاق الأمم المتحدة ، وخاصة المادة 25 والتي هددت فيها مصداقية ونزاهة الأمم المتحدة والسلام والامن الدوليين .

وهذه هي رسالة ظريف الثانية إلى غوتيريس في غضون شهرين.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في 22 مارس / آذار ، شدد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، محمد جواد ظريف ، على ضرورة رفع الحظر الأمريكي الأحادي الجانب ضد إيران في مواجهة كورونا ، التي تم إرسال نسخة منها إلى رؤساء المنظمات الدولية ووزراء الخارجية