سوق إيران تتشبع من الكمامات وتوقعات لتصديرها الى اوروبا

وصرح مدير قسم المبيعات في احدى الشركات المعرفية الايرانية المصنعة لأجهزة انتاج كمامات غرف العمليات: أن اجهزة انتاج الكمامات غرف العمليات ذات ثلاثة طبقات قد لا تحتاج الى اجهزة ذات تقنيات عالية جدا، لكن نظرا لقلة الطلب قبل تفشي فيروس كورونا الكثير من الدول لا تمتلك هذه الاجهزة، وايران تعد في زمرة الدول القليلة التي تمتلك هذه الاجهزة، ومن هذا المنطلق ونظرا الى وتيرة الانتاج، نتوقع ان نتوصل الى التشبع السوقي في داخل البلاد.

وأضاف: قد سلمت هذه الشركة 40 خط انتاج الى الزبائن، بالتأكيد فان كل واحدة من هذه الخطوط سوف تنتج اعداد وفيرة من الكمامات المذكورة.

ونوه: حاليا لديبنا عدة طلبات من مختلف الدول، من ضمنها دول اوروبية، ونأمل أن نتمكن من بدء عمليات التصدير عبر دعم من معاونية العلوم والتكنولوجيا.