ايران ... 48 حالة وفاة جديدة والمصابين الجدد 1،529 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و 529 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 106 الف و220 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 48 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 6 الاف و589 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 85 الف و64 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و696 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 573 الف و 220 شخصا لفحص كورونا في مجموع 126 مختبر فحص طبي. /انتهى/.