قمر نور الصناعي يشكل القوة الدافعة لدى ايران لتغيير معادلات القوة

واعتبر رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء باقري في تصريح له أن اطلاق قمر نور الصناعي يشير الى العمل وفقا لخطة ذكية وبالاستناد على القدرات العملية والهندسية في البلاد، قائلا: رغم الظروف السائدة في البلاد في ظل تفشي كورونا نشكر الله اننا تمكنا من اطلاق قمر نور الصناعي وذلك يظهر درجة كبيرة من الشعور بالمسؤولية لدى القادة والمسؤولين في القوات المسلحة الايرانية وعدم تجاهل استراتيجية تعزيز القدرات المقوية عبر الحضور في الفضاء.

ووصف باقري ان عرض قدرات ايران عبر قمر نور الصناعي، نظرا لصنعه بالاعتماد على القدرات الداخلية، يشكل القوة الدافعة من أجل تغيير معادلات القوة لصالح ايران، قائلا: هذا الانجاز الكبير والتاريخي الذي ترافق مع إخفاق اعداء الثورة الاسلامية سيما الولايات المتحدة، بيّن أن المعادلة قد انعكست وخلافا لتوقعاتهم باتت عبر ايران وأبناءها في القوت المسلحة يتألقون يوما بعد يوم عبر الحضور في الفضاء رغم العقوبات والحظر الاقتصادي الجائر، ما اثار غض وحفيظة الاعداء./انتهى/.