سفير ايران في بغداد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي سبل توطيد العلاقات بين البلدين

وأوردت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الكاظمي، خلال اللقاء، انه أعرب عن رغبة بلاده لاقامة افضل العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وجميع بلدان الجوار.

وأضاف: ان العراق لن يكون معبراً أو مكاناً للارهاب أو منطلقاً للاعتداء على البلدان الاخرى أو ساحة لتسوية الحسابات.

من جهته هنأ السفير الايراني، رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معربا عن تطلع ايران لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وكان الكاظمي قد اجتمع بالسفير الاميركي لدى بغداد وأكد أن العراق لن يكون منطلقاً لتهديد بلدان الجوار او الصديقة.