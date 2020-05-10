همتي: البنك المركزي يخطّط لمنح قروض للطبقات الفقيرة تقدّر نحو 75 الف مليار تومان

وفي جلسة عقدها البنك المركزي اليوم الاحد بمشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ومدراء المصارف العاملة في البلاد، استعرض همتي انجازات البنك المركزي في مجال "السياسة النقدية" و"الائتمان" و"العملة الصعبة " و"أنظمة الدفع " .

واضاف ان سياسات الائتمان التي يتبناها البنك المركزي تعطي اهمية خاصة لموضوع الانتاج موضحا ان البنك اتخذ خطوات مهمة في هذا المجال من بينها اعطاء القروض الى الشركات الرائدة والوحدات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة والشركات المعرفية بهدف دعم هذا القطاع وبالتالي حماية الانتاج.

وبشأن السياسة النقدية للبنك قال همتي أن ابرز ما في هذه السياسة هي السيطرة على سير التضخم، مضيفا أن البنك وضع برامج مناسبة بمافيها بيع سندات القروض لتأمين عجز الميزانية دون ارتفاع مستوى التضخم .

كما أشار محافظ البنك المركزي الى اتخاذ الاجراءات المناسبة في مجال انظمة الدفع وابرزها السيطرة القوية على تداول العملة الوطنية والحيلولة دون غسيل الأموال وإجراءات المضاربة في الأسواق المختلفة، وخاصة سوق العملات الأجنبية.

وأكد همتي على أن البنك المركزي يقف في الخط الأول في مواجهة الآثار الاقتصادية والمعيشية لانتشار فيروس كورونا، موضحا انه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة فان البنك المركزي وضع برامج دقيقة لمنح القروض للطبقة الفقيرة بمبلغ 75 الف مليار تومان.