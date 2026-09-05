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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:٥٥ م

مسؤول: البنك المركزي أنشأ قنوات بديلة وآمنة لتسوية معاملات الصرف الأجنبي قبل العقوبات الأمريكية

مسؤول: البنك المركزي أنشأ قنوات بديلة وآمنة لتسوية معاملات الصرف الأجنبي قبل العقوبات الأمريكية

أعلن مساعد محافظ البنك المركزي عن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتوقع فرض عقوبات على قنوات صرف العملات الأجنبية، قائلاً: "لقد أنشأ البنك المركزي قنوات بديلة وآمنة لتسوية معاملات الصرف الأجنبي قبل العقوبات الأمريكية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مهدي دارابي، مساعد محافظ البنك المركزي، إلى العوامل الأساسية لتقلبات العملة، قائلاً: "إن اتجاه سعر الصرف ومساره على المدى الطويل يتأثران، في المقام الأول، بنشاط محركات التضخم في اقتصاد البلاد؛ وهي مشكلة لا تُعد نتاجاً لأداء العام أو العامين الماضيين، أو حتى العقد الماضي، بل تعود جذورها إلى اختلالات تراكمت على مدى عقود".

وقال دارابي: "كما لم يكن أحد ليتوقع الظروف الحالية قبل عام، زاد البنك المركزي احتياطياته. العديد من مسارات صرف العملات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات اليوم، كنا قد توقعنا سابقًا أنها ستواجه مشاكل، ولهذا السبب، أنشأنا مسارات بديلة وآمنة لتسوية العملات".

رمز الخبر 1973576

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