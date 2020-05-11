ظريف يكشف عن عودة "سيروس عسكري" إلى البلاد في المستقبل القريب

وقال محمد جواد ظريف للصحافيين مساء اليوم الاثنين عقب اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ان سيروس عسكري سيعود انشا الله قريبا الى البلاد لقد تم الافراج عنه ولكنه يواجه مشكلة الاقامة في الولايات المتحدة.

وقال إن سيروس عسكري تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه ، وأضاف اننا كنا نشطين للغاية لكي نمهد الارضية لرحلة عودته وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وتابع وزير الخارجية الايراني انه إذا كان اختبار كورونا لسيروس عسكري سلبيًا ، فيمكنه العودة إلى البلاد في اول رحلته.

وقال ظريف أيضًا عن تبادل الأسرى الإيرانيين والأمريكيين: أعلنت في سبتمبر 2018 ، بناءً على القرار المتخذ في نيويورك ، أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتبادل جميع السجناء الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة أو مسجونين في دول أخرى تحت ضغط أمريكي مع جميع السجناء الاميركيين. هذا ما كنا نقوله منذ ذلك الحين ، لكن الأمريكيين لم يردوا على اعلاننا.

كما تحدث ظريف عن الخطوات الأخيرة التي اتخذت لمتابعة قضية اللاجئين الأفغان وقال ان هذه الحادثة كانت مأساوية وان وزارة الداخلية ومجلس الأمن القومي تقومان بالتحقيق فيها منذ اليوم الاول لوقوعه.

وأضاف ان أصدقاؤنا يعتقدون أن الحادث وقع على الأراضي الأفغانية ، ولكن نظرًا لأهمية أفغانستان بالنسبة للجمهورية الإسلامية وأهمية العلاقات الأخوية التي لدينا مع أفغانستان ، فمن المقرر إن يقوم وفدا مشتركا في البلدين بالتحقيق في هذا الامر.

وأضاف وزير الخارجية إن تشكيل هذا الوفد هو كان اقتراحنا على السيد أتمار (وزير خارجية أفغانستان) وإن شاء الله سيتم ذلك في المستقبل القريب./انتهى/