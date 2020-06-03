البروفيسور الإيراني "سيروس عسكري" يصل طهران

وأفادت وكالة مهر للانباء ان العالم الإيراني، سيروس عسكري، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، على متن طائرة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد تطرق في وقت سابق الى آخر التطورات في موضوع تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وقال ان قضية الدكتور عسكري قد انتهت ومن المحتمل ان يعود الى البلاد خلال اليومين القادمين .

وكان الدكتور المهندس سيروس عسكري، البالغ من العمر 59 عاما قد برئ في نوفمبر 2019 من تهمة سرقة أسرار تجارية تتعلق بأنشطته الأكاديمية في جامعة ولاية أوهايو، وكان من المقرر ان يعود الى البلاد في ذلك الوقت لكن دائرة الهجرة الأمريكية احتجزته بحجة بطلان تاشيرة دخوله.

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