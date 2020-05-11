وزارة الخارجية تعلق على مزاعم أميركا بشأن تلكأ طهران بشأن تبادل السجناء والمعتقلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بتصريح مساعد وزير الامن الداخلي الاميركي حول تبادل السجناء مع ايران ودعا الى وقف اطلاق التصريحات الجوفاء وإطلاق سراح الرهائن الايرانيين.

وورد على حساب موسوي الشخصي في موقع تويتر مشيرا الى تصريح مساعد وزير الامن الداخلي الاميركي حول تصريح ظريف القائم على تبادل السجناء بين ايران واميركا: أوقفوا إطلاق التصريحات الجوفاء.

وكان وزير الخارجية ظريف اشار في وقت سابق من يوم الاثنين الى قضية تبادل السجناء بين ايران واميركا وقال ظريف لمراسل الاذاعة والتلفزيون انه منذ عام 2018 ، لم نتلق أي رد من الحكومة الأمريكية على تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين".

وذكر ظريف بان السيد ربيعي المتحدث باسم الحكومة قدم شرحًا كاملاً في هذا الاطار الاحد. كما انني اعلنت في سبتمبر 2018 ، بناءً على القرار الذي اتخذ في نيويورك ، أن جمهورية الإسلامية الايرانية جاهزة لتبادل جميع السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة أو المسجونين في الدول الأخرى بضغط من الولايات المتحدة ،مع جميع السجناء الأمريكيين ، وكان هذا هو تصريحي واعلاني الذي صدر عني حول تبادل الأسرى.

وأضاف ظريف انه منذ ذلك الحين لم يرد الأمريكيون على استعدادنا لحد الان ومن هنا فان تصريحات ربيعي هي استمرار لهذا الكلام.

واوضح ظريف: لقد أعلنا أن كل أمريكي اُعتقل في إيران وكل إيراني مسجون في الولايات المتحدة أومسجون في أي دولة بضغط من هذه الحكومة و لأسباب غير واقعية ، مثل محاولة الالتفاف على الحظر سيتم مبادلتهما./انتهى/