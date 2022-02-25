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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٥ ص

بالتعاون مع وزارة الخارجية؛

نقل 11 أسيراً إيرانياً من العراق إلى سجون داخل البلاد

نقل 11 أسيراً إيرانياً من العراق إلى سجون داخل البلاد

نقل أحد عشر سجينا إيرانيا في العراق إلى سجون داخل إيران في إطار اتفاق لنقل المحكوم عليهم بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه تم نقل 11 مواطنا إيرانيا معتقلين في العراق، بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة العدل في بلادنا، وفي إطار اتفاقية النقل بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق، عبر حدود مهران إلى إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1922187
https://ar.mehrnews.com/news/1922187/

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