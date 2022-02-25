نقل 11 أسيراً إيرانياً من العراق إلى سجون داخل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه تم نقل 11 مواطنا إيرانيا معتقلين في العراق، بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة العدل في بلادنا، وفي إطار اتفاقية النقل بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق، عبر حدود مهران إلى إيران.

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