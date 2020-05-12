فيديو لقناة الجزيرة عن "قاسم سليماني" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الفيديو الذي نشرته شبكة الجزيرة عبر حساب منصتها "الجزيرة بودكاست" في "تويتر"، الاثنين 11من أيار اثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تمجيده لدور الشهيد قاسم سليماني في مواجهة الارهاب الامريكي و"داعش" في العراق وسوريا.

والملفت انه جاء في مقطع حذفته الجزيرة بعد ساعات، "أنا قاسم سليماني، الجندي الذي كرس حياته لخدمة الإسلام والثورة الإسلامية وعزتها وكرامتها (…) الاسم الذي يهابه الشيطان الأكبر والعدو الصهيوني".

وأرفقت المنصة التغريدة بعبارة، "لمع نجمه في الحرب الإيرانية العراقية، ثم انطلق بعدها مهندسًا لمعظم معارك إيران الخارجية تاركًا بصماته في أكثر بقاع المنطقة التهابًا: سوريا، اليمن، العراق وغيرها، وكاد اغتياله أن يشعل حربًا عالمية ثالثة".

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ويتطرق "الجزيرة بودكاست" الى شخصيات ورموز لها بالغ الأثر في التاريخ.

يذكر أن الفريق قاسم سليماني تم اغتياله في الثالث من يناير الماضي عبر طائرة مسيرة أمريكية، بالقرب من مطار بغداد، مع عدد من قيادات الحشد الشعبي، أبرزهم أبو قاسم المهندس.