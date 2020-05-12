إحياء يوم القدس العالمي على منصات التواصل الاجتماعي بأفريقيا الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم يوم القدس العالمي سوف تقام هذا العام عبر اقامة ندوة على موقع الانستغرام وباقي منصات التواصل الاجتماعي في افريقيا الجنوبية وباللغة الانجليزية.

ومن المقرر ان يلقي الشخصيات السياسية والأكاديمية التالية كلمة خلال هذه الندوية على الفضاء الافتراضي:

نجلة الامام الخميني (ره) الدكتورة زهرا مصطفوي، مستشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور امير حسين عبداللهيان، ممثل حركة حماس في طهران خالد قدومي، ممثل حركة الجهاد الاسلامي في طهران ناصر ابو شريف، مندلا ماندلا حفيد نلسون ماندلا، رئيس بلدية جوهانسبرغ جف مخوبو، ممثل المتدى الوطني الافريقي محافظ كيب تاون ابراهيم رسول، السفير الايراني السابق في ليبيا الدكتور اكبري والمحلل السياسي والاكاديمي الدكتور مرندي والعضو في لجنة حقوق الانسان مسعود شجره وغيرهم من الشخصيات الدولية.