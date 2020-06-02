السفارة الايرانية في بريتوريا تنظم ندوة "القادة العظماء على مرّ التاريخ"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الندوة ستقام يوم الأربعاء الوقع في 14 يونيو، الساعة 20:30 بتوقيت طهران.

ومن المقرر ان يلقي كلمته كل من الضيوف التاليين:

حجة الإسلام والمسلمين السيد "حسن الخميني" حفيد الإمام الخميني(قدس سره).

الدكتور "ولايتي" مستشار قائد الثورة الاسلامية

الدكتور "صالحي" وزير الثقافة والارشاد الإسلامي

وسيشارك في الندوة القاضي "سراج ديساي" رئيس قضاة مقاطعة كيب الغربية، و " آزاد سيدات" من الحزب الشيوعي، و"عزيزي هارون" الأستاذ الجامعي السابق والمناهض للفصل العنصري، و"خالد سيد" عضو برلمان جنوب افريقياو ممثل عن الحزب الحاكم، و"فريد سيد" محرر مجلة "مسلم ويوز"، و"سيسا انجيكلانا" النائبة السابقة في البرلمان وناشطة مناهضة للفصل العنصري في إفريقيا الجنوبية، و"شاون بينولت" السفير السابق لجنوب افريقيا في سوريا ولبنان والسيد "افتاب حيدر" رئيس مركز أهل البيت "كيب تاون"، والسيد "عبد الله حسيني" رئيس المركز الإسلامي في "جوهانسبورغ"، و"محمود واعظي" رئيس مركز الدراسات العليا للثورة الإسلامية الإيرانية في جامعة طهران.