إيران ... إقالة "رضا رحماني" وتعيين "حسين مدرس خياباني" وزيراً للصناعة والتجارة والمناجم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني اصدر قرارا لتعيين "حسين مدرس خياباني" في منصب وزير الصناعة والتجارة والمناجم خلفاً لرضا رحماني.

ويذكر أن مدرس خياباني خريج جامعة العلم والصناعة في ايران وسبق وتولى عدة مهام في وزارة التجارة لمدة ١٧ عاما، واضافة الى ذلك كان المدير التنفيذي والعضو في مجلس الادارة للعديد من الوحدات الصناعية الضخمة في البلاد ل١٠ اعوام، بما فيها شركات "زنجان" و "فيروزكوه" و"مازندران" للإسمنت ومجمع "خراسان" للصلب وشركة "مازندران" لصناعة المحركات وشركة "سيمان غرب" وشركة "تنمية الصادرات".