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١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٥١ م

مسؤول إيراني: يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لحفظ توازن الاتفاق النووي

مسؤول إيراني: يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لحفظ توازن الاتفاق النووي

صرح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بروكسل، غلام حسین دهقاني، أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي ، باعتباره أحد أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة الذي يستفيد من جميع جوانبها، اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على توازن الاتفاق النووي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بروكسل، غلام حسین دهقاني شرح الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية لخطة العمل الشاملة المشتركة، وشدد على ضرورة الحفاظ على هذه الوثيقة الهامة للغاية من قبل جميع الأعضاء.

وذكر غلام حسین دهقاني في بروكسل أن الغرض من خطة العمل الشاملة المشتركة هو تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية مع العالم مقابل التعهد ببعض التزاماتها.

وأشار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بروكسل إلى أن الولايات المتحدة لم تنسحب فقط من الاتفاق النووي نكوصا بالتزاماتها حيث فرضت عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على إيران، فضلا عن انها ضغطت أيضًا على دول أخرى، بما في ذلك الأوروبيين، حتى لا يقوموا هم كذلك بالوفاء بالتزاماتهم"./انتهى/

رمز الخبر 1904060

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