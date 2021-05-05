قائد الثورة الإسلامية يلقي خطاباً يوم الجمعة بهذه المناسبة

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه سيتم بث خطاب قائد الثورة على الهواء مباشرة يوم الجمعة 7 مايو في الساعة 14:30 حسب التوقيت المحلي، عبر موقع وحساب Khamenei.ir على مواقع التواصل الاجتماعي، والتلفزيون الايراني والاذاعة العامة.

وكان نائب رئيس المجلس التنسيقي للاعلام الاسلامي "نصرت الله لطفي" قد قال، أنه نظرا لعدم اجراء مسيرات وتجمعات للاحتفاء بهذه المناسبة بسبب تداعيات فيروس كورونا ، فسيكون خطاب القائد بديلا للمراسم المعتادة.

واضاف: ان قائد الثورة سيلقي خطابه يوم الجمعة القادم وسيتحدث فيه بشكل مباشر مع الشعب الايراني والعالم الاسلامي ، ويتم بثه من محطات التلفزة والاذاعات الايرانية الداخلية.

ويوم القدس العالمي أو اليوم العالمي للقدس، آخر جمعة من شهر رمضان يتم فيها سنوياً إقامة المظاهرات المناهضة لإسرائيل والصهيونية، والمعارضة لاحتلال القدس في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الجمهورية الإسلامية في إيران، فهو مناسبة عالمية كانت انطلاقتها من الجمهورية الإسلامية وباقتراح الإمام الخميني (رض) في شهر رمضان بعد انتصار الثورة بعام، فأصبح أكبر حدث سياسي يجمع الأمة العربية والإسلامية في يوم واحد يندد فيه الكل بوحشية واحتلال إسرائيل.

وقد انتشرت هذه المناسبة في هذه الأعوام الأخيرة بين المسلمين وحتى في البلدان غير الإسلامية ومنها أمريكا الراعية للصهيونية، ولا تقتصر المشاركة في يوم القدس على العرب أو المسلمين، بل إنّ بعضا من غير المسلمين أيضاً -ومنهم اليهود الأرثوذكس المعادون للصهيونية- يشاركون فيه.

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