  1. إيران
١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٠٢ م

رئيس وزراء ماليزيا يبحث مع الرئيس روحاني العلاقات الثنائية المشتركة

رئيس وزراء ماليزيا يبحث مع الرئيس روحاني العلاقات الثنائية المشتركة

أكد رئيس وزراء ماليزيا تان سري محي الدین یاسین على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع ايران في مختلف المجالات.

وأوردت وكالة برناما ان محي الدين ياسين والرئيس الايراني حسن روحاني أجريا اتصالا هاتفيا اليوم الاربعاء أكدا على تنمية التعاون بين البلدين على جميع الصعد التجارية والاستثمارية والسياحة.

وأعرب رئيس وزراء ماليزيا، خلال الاتصال الهاتفي، عن استعداد ماليزيا للتعاون مع ايران في مكافحة فيروس "كوفيد 19".

وأعرب محي الدين ياسين عن مواساة ماليزيا وتضامنها مع الشعب الايراني حيال مكافحة فيروس كورونا وحادثة الزلزال الاخير في أوائل شهر ايار/مايو.

ولفت الى ان المحادثات شملت تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصعد ومنها التجارية والتعليم العالي والاستثمارات.

رمز الخبر 1904099

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