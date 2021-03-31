نائب وزير الخارجية الماليزي سيقوم بجولة اقليمية تشمل ايران وتركيا وقطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت صحيفة "سان ديلي" نقلا عن بيان صادر من وزارة الخارجية الماليزية ان نائب وزير الخارجية "داتوك كمار الدين جعفر" سيقوم بجولة اقليمية تشمل كلا من ايران وتركيا وقطر، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول تعزيز العلاقات الثنائية.

وتبدا الجولة وفقا للبيان، اليوم الاربعاء وتستمر لغاية 6 نيسان /مايو القادم، ومن المقرر ان يلتقي المسؤول الماليزي نظرائه في طهران وانقرة والدوحة ومسؤولين آخرين.

وقالت الخارجية الماليزية ان هذه الجولة مؤشر للاهمية الفائقة التي توليها ماليزيا لعلاقاتها وشراكتها مع هذه الدول الثلاث المهمة في منطقة غرب اسيا والمزيد من تعزيز التعاون متعدد الاطراف.

واوضحت بان تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يعد من المواضيع الاخرى التي سيبحثها نائب وزير الخارجية الماليزي في جولته لهذه الدول الثلاث.

يذكر ان الرئيسين الايراني والتركي وامير قطر كانوا قد زاروا كوالالمبور اواخر العام 2019 للمشاركة في اجتماع القمة الاسلامي.

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