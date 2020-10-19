قاليباف: يجب على الدول الإسلامية عدم الإنصياع للعقوبات الأمريكية ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف مع نظيره الماليزي "ازهر عزیزان هارون" .

و أعلن قاليباف في هذا الإتصال،عن تسهيل الشؤون القنصلية للمواطنين الإيرانين المقيمين في ماليزيا، قائلا: "نأمل أن يبذل برلماني البلدين في الفترة الجديدة جل مساعيهما في تسهيل وتسريع التعاون الشامل بين ايران و ماليزيا ، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي".

وفي سياق متصل ، وصف قاليباب تطوير التعاون بين البلدين بإلمهم قائلاً: "نأمل أن نرى مزيدًا من التطور في علاقات البلدين من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وماليزيا في أسرع وقت ممكن".

ومن جهته، رحب رئيس مجلس النواب الماليزي "ازهر عزیزان هارون" بتوسيع التعاون البرلماني الإيراني و الماليزي وقال نحن مهتمون بتعزيز العلاقات بين البلدين المسلمين وتطوير العلاقات البرلمانیة.

وفي الختام ، أشار هارون إلى العقوبات الأمريكية غير القانونية على الشعب الإيراني ، وقال: "ماليزيا ما زالت تتبنى موقفها من العقوبات ، ولا نعترف بالعقوبات غير القانونية التي لا تتفق مع قرارات الأمم المتحدة".