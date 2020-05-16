تسجيل 35 حالة وفاة جراء كورونا في ايران والمتعافين يفوق عددهم عن 93 الف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و757 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 118 الاف و192 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 35 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 6 الاف و937 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 93 الف و147 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و716 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 672 الف و 679 شخصا لفحص كورونا في المختبرات الفحص الطبي بالبلاد. /انتهى/.