احتفال إعلامي إلكتروني بمناسبة يوم القدس العالمي

وسيتم تنظيم الإحتفال الإعلامي الالكتروني، وفق التفاصيل التالية:
* الزمان
- يوم الاربعاء، 20 أيّّار 2020م، الموافق 26 شهر رمضان 1441 هـ، وتاريخ 11 ارديبهشت 1399 هـ.ش.
- الساعة 17:00 بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة وبيروت وبغداد، الساعة 18:30 بتوقيت طهران.
* الكلمات
- سماحة السيد حسن نصر الله
- الدكتور إسماعيل هنيّة
- سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
- الحاج زيّاد نخّالة
- سماحة الشيخ عيسى قاسم
- سماحة الشيخ قيس الخزعلي
- سيادة المطران عطالله حنّا
- سماحة الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميّم
* المعلومات التقنيّة
تردد وكالة U-News :
Satellite: Eutelsat70b
Freq: 12540V
S/R: 2220
Fec:3/4
- رابط البث الحي - Live Stream
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