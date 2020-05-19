احتفال إعلامي إلكتروني بمناسبة يوم القدس العالمي

بناء للإقتراح المقدّم من "اللجنة العالميّة لإحياء يوم القدس العالمي"، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمتابعة الموضوع الإعلامي للقضيّة الفلسطينيّة في الإتحاد، سيتم تنظيم إحتفال إعلامي إلكتروني، يتضمّن بث كلمات لقادة محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي.