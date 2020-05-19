  1. الثقافة
١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:٥٦ م

احتفال إعلامي إلكتروني بمناسبة يوم القدس العالمي

احتفال إعلامي إلكتروني بمناسبة يوم القدس العالمي

بناء للإقتراح المقدّم من "اللجنة العالميّة لإحياء يوم القدس العالمي"، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمتابعة الموضوع الإعلامي للقضيّة الفلسطينيّة في الإتحاد، سيتم تنظيم إحتفال إعلامي إلكتروني، يتضمّن بث كلمات لقادة محور المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي.

وسيتم تنظيم الإحتفال الإعلامي الالكتروني، وفق التفاصيل التالية:

* الزمان
- يوم الاربعاء، 20 أيّّار 2020م، الموافق 26 شهر رمضان 1441 هـ، وتاريخ 11 ارديبهشت 1399 هـ.ش.
- الساعة 17:00 بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة وبيروت وبغداد، الساعة 18:30 بتوقيت طهران.

إحتفال إعلامي إلكتروني بمناسبة يوم القدس العالمي

* الكلمات
- سماحة السيد حسن نصر الله
- الدكتور إسماعيل هنيّة
- سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
- الحاج زيّاد نخّالة
- سماحة الشيخ عيسى قاسم
- سماحة الشيخ قيس الخزعلي
- سيادة المطران عطالله حنّا
- سماحة الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميّم

* المعلومات التقنيّة
تردد وكالة U-News :
Satellite: Eutelsat70b
Freq: 12540V

S/R: 2220
Fec:3/4
- رابط البث الحي - Live Stream

رمز الخبر 1904264

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