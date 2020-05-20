روحاني: طهران وأستانا ستعززان تعاونهما في مجال مكافحة فيروس "كورونا"

وخلال هذا الاتصال الهاتفي اشار روحاني وتوقايف الى ان فيروس كورونا ادى للكثير من المشاكل في العالم واكدا اهمية تبادل الخبرات بين الدول لمكافحة هذا المرض وصرحا بان وزارتي الصحة الايرانية والكازاخية ستعززان تعاونهما في مجال مكافحة كورونا خاصة فيما يتعلق بامكانيات ايران التصديرية سيما سلع مثل اجهزة فنتيلاتور (تنفس اصطناعي) وكمامات "ان 95" والعدة الطبية (كيت) سرولوجيا.

واشار الرئيسان الايراني والكازاخي الى استمرار الحظر الاميركي اللاقانوني في ظروف تفشي فيروس كورونا وتاثيرات هذا الحظر على حياة المواطنين، واكدا ضرورة الغاء الحظر خاصة في الظروف الراهنة.

واعرب روحاني وتوقايف عن سرورهما للتعاون الثنائي في المجالات السككية والطرقية، واكدا استعداد البلدين لتعزيز التبادل التجاري عبر بحر قزوين، على ان يقوم وزيرا الطرق في البلدين بمتابعة الموضوع.

واكد الرئيس الايراني اهمية ازالة العقبات الترانزيتية السككية والطرقية والتعاون البنكي والتوقيع النهائي على تسهيل اصدار تاشيرات الدخول التجارية واضاف، ان نظام مقايضة السلع يمكنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وان ايران على استعداد لاقرار هذه الآلية.

وتابع قائلا، ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت جيدة جدا في اطار العلاقات الثنائية والاتحاد الاوراسي ونامل بتنمية هذه العلاقات من خلال العبور من كورونا وفي الظروف الراهنة حاليا في ظل الالتزام بالتوصيات الصحية.

وتبادل الرئيسان التهنئة على اعتاب حلول عيد الفطر السعيد وتمنيا لشعبي البلدين السلام والاستقرار والرخاء.